Mutige Kassiererin und aufmerksame Polizisten stoppen Raubserie in Graz

Am gestrigen Sonntag, dem. 21. Jänner 2024, kurz vor 14 Uhr, betrat ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Wiener Straße. Unter Einsatz eines aufgeklappten Messers bedrohte er eine Kassiererin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die mutige Flucht der Kassiererin verhinderte Schlimmeres, der Täter flüchtete vorerst unerkannt. Die Polizei leitete sofort Ermittlungen ein, unterstützt von Überwachungsbildern aus der Tankstelle.

Fast-Food-Lokal in Graz bedroht: Raubversuch mit Drohbotschaft

Nur anderthalb Stunden später, gegen 15.30 Uhr, versuchte derselbe Mann sein Glück in einem Fast-Food-Lokal in der Conrad-von-Hötzendorfstraße. Hier verfasste er eine Drohbotschaft, die an einen Mitarbeiter am Schalter übergeben wurde. Die alarmierte Polizei konnte den Mann im Lokal feststellen, doch der Einsatz eines Klappmessers blieb aus.

Polizisten außer Dienst entlarven Raubtäter

Die entscheidende Wendung nahm die Geschichte, als zwei Polizisten außer Dienst, die zufällig im Lokal anwesend waren, den Mann wiedererkannten. Mithilfe eines Fahndungsfotos identifizierten sie ihn als den Täter der vorangegangenen Tankstellenbedrohung. Die beiden Beamten alarmierten umgehend ihre uniformierten Kollegen und verfolgten den Tatverdächtigen bis zu seiner schnellen Festnahme im Nahebereich des Lokals.

Geständiger Täter in Haft

Bei der Festnahme wurde das Klappmesser sichergestellt, das der Mann zuvor in der Tankstelle verwendet hatte. Der 43-jährige Grazer, der bereits polizeilich bekannt war, gestand die Straftaten während der Einvernahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird er nun in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.