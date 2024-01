Kellereinbrüche in Graz: Täter nahmen sogar Fußmatten mit

Die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses am Gollweg bemerkte am Montagabend, dass dort mehrere Kellerabteile aufgebrochen worden waren und verständigte die Polizei. Aug gab die Frau an, dass sie am 19. Jänner 2024 ihr Fahrrad in ihr Kellerabteil gestellt habe und dies nun gestohlen worden sei. Im Zuge der Nachschau stellte die Polizei schließlich fest, dass insgesamt drei Kellerabteile aufgebrochen und aus diesen ein weiteres Fahrrad gestohlen worden war.

Nicht der einzige Einbruch

Am selben Abend stellte eine Polizeistreife in einem Mehrparteienhaus in der Straßganger Straße fest, dass sich auch dort unbekannte Täter sich Zutritt zu vier Kellerabteilen verschafft hatten. „Sie überwanden vermutlich die Holzlattung der Abteile und stahlen diverses Werkzeug, eine Skiausrüstung, eine Kaffeemaschine und vier Auto-Fußmatten“, teilen die Beamten mit. Wie genau die Täter zuvor in den Keller gelangt sind, ist noch unklar.