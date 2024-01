Deutscher Botschafter Vito Cecere war zu Besuch in der Grazer Burg

Am 19. Januar

Zwischen der Steiermark und Deutschland bestehen traditionell enge Verbindungen und enge Kooperationen: Für die Steiermark ist Deutschland mit großem Abstand der wichtigste Handelspartner. Auch in den Bereichen Kultur, Bildung und Forschung pflegt die Steiermark – nicht zuletzt auch aufgrund der gemeinsamen Sprache – einen engen Austausch mit dem Nachbarland.

Enge Zusammenarbeit

Landeshauptmann Christopher Drexler und Europalandesrat Wener Amon begrüßten Botschafter Cecere in Graz: „Für die Steiermark kommt der engen Zusammenarbeit mit Deutschland große Bedeutung zu – in diesem Zusammenhang spielen vor allem auch die guten persönlichen Kontakte, die wir mit verschiedenen deutschen Bundesländern pflegen und laufend vertiefen, eine wichtige Rolle. Daher danke ich Botschafter Vito Cecere herzlich für seinen Besuch und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit.″

Zur Person: Vito Cecere

Botschafter Vito Cecere wurde 1967 in Bremen geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von 1988 bis 1995 studierte er Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Hannover. Seit 2023 ist Cecere Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Österreich.