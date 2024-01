Bundeskanzler Karl Nehammer kommt nach Kärnten

Am Foto: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP)

Veröffentlicht am 23. Januar 2024, 14:55 / ©BKA / Christopher Dunker

Der politische Aschermittwoch gilt als Fixtermin der Kärntner Volkspartei und geht heuer am 14. Februar 2024 in der Messearena Klagenfurt über die Bühne. Erwartet werden hochkarätige Gäste, wie Landesgeschäftsführerin Julia Löschnig und Landesparteiobmann Martin Gruber am heutigen Dienstag ankündigten.

Bundeskanzler gastiert in Kärnten

Neben Bundeskanzler Karl Nehammer wird auch der ehemalige deutsche Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg zu Gast sein. Die Veranstaltung verfolge das Ziel, gesellschaftspolitisch und inhaltlich auf Augenhöhe zu kommunizieren und insbesondere junge Menschen für Politik zu begeistern, erklärt Löschnig abschließend.