13-Jährige aus Vorarlberg wird vermisst: Hast du sie gesehen?

Zuletzt wurde die Bregenzerin am gestrigen Montag um 7 Uhr gesehen. Sie hat dunkelblonde Haare und ist zwischen 155 und 160 Zentimeter groß. Besondere Merkmale an ihr sind ihr schwarzer Kapuzenpullover, weiße Nike-Turnschuhe und eine schwarze Nike-Jacke. „Österreich findet euch“ hat diese Vermisstenanzeige mit Personenbeschreibung erstellt. Es wird um Hinweise ersucht. Hast du etwas gesehen, was hilfreich sein könnte? dann melde dich hier.