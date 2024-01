Tag der Elementarpädagogik: „Unglaublich wichtige Arbeit“

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 08:46 / ©Irina Schmidt/stock.adobe.com

Der für den Bildungsbereich zuständige Landesrat freut sich, mit dem neuen Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz – welches im Vorjahr in Kraft trat – eine zeitgemäße Umgebung für die Jüngsten in der Kärntner Bevölkerung zu schaffen. Um sich auf die sich ändernden Strukturen und Bedürfnisse der Gesellschaft – wie den Arbeitsrhythmus beider Elternteile – anzupassen, sei es unabdingbar geworden, das Angebot in der Kinderbetreuung auszuweiten.

Wertschätzung gilt den Pädagogen

Fellners große Wertschätzung gilt den Pädagogen in diesem Bereich: „Elementarpädagoginnen und –Pädagogen absolvieren eine vielseitige und anspruchsvolle Ausbildung und leisten ebenso wertvolle und höchst herausfordernde Arbeit.“ Der Bildungsreferent betont die Wichtigkeit dieser Säule im Bildungsbereich: „Unsere Kinder sind der wertvollste und zugleich sensibelste und schutzbedürftigste Teil der Gesellschaft. Es ist unsere Pflicht, bestmögliche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, um so die besten Chancen für die Zukunft zu gewährleisten. Sie sind die Erwachsenen von morgen, je mehr wir bereits sind zu geben, desto mehr profitieren wir alle davon.“

Millionen-Investition in regionale Bildungseinrichtungen

Darüber hinaus sei seit dem vergangenen Jahr der Kärntner Bildungsbaufonds – vormals Schulbaufond – ein zentrales Instrument, um regionale Bildungseinrichtungen umzusetzen. Im Jahr 2023 wurden Mittel in der Höhe von fast 28 Millionen Euro in die Sanierung und Neuerrichtung und Bildungseinrichtungen investiert. Damit steigen die Fördermittel aus dem Bildungsbaufonds im Jahr 2023 um neun Millionen Euro im Vergleich. Es wurden auch über sechs Millionen Euro für die Modernisierung bzw. erstmals den Neubau von elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen aufgebracht. Auch im kommenden Jahr sollen zahlreiche neue Projekte aus den Regionen gefördert werden.

©LPD Kärnten/Wajand Bildungsreferent Daniel Fellner (SPÖ)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.01.2024 um 08:49 Uhr aktualisiert