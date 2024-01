Alleinerziehende Mama plötzlich verstorben: „Sind auf Hilfe angewiesen“

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 13:31 / ©KK / privat

Plötzlich war nichts mehr wie zuvor: Am 20. Jänner 2024 ist die 53-jährige Villacherin Brigitte L. verstorben. Die alleinerziehende Mutter war kerngesund und gerade mit Freunden in Deutschland unterwegs, als sie plötzlich über Kopfschmerzen klagte. Danach sei alles ganz schnell gegangen. Sie verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo schließlich eine Hirnblutung diagnostiziert wurde. Wenig später verstarb die Kärntnerin. Sie wurde mitten aus dem Leben gerissen. Zurück ließ sie ihre fünf Kinder im Alter von 16 bis 25 Jahren.

Zurück bleibt ein großes Loch

Für sie heißt es nun Abschied nehmen. „Sie war ein herzensguter Mensch, stark, großzügig, einfach bewundernswert“, erklärt die älteste Schwester immer noch fassungslos im Gespräch mit 5 Minuten. Aufgrund des plötzlichen Todes ihrer Mama sind sie von einem Tag auf den anderen zu Vollwaisen geworden. Die 22-Jährige will nun die Vormundschaft für ihre jüngeren Geschwister übernehmen. „Kein anderer kommt dafür infrage“, stellt sie klar.

Geschwister auf Hilfe angewiesen

Unterstützung erhalten sie von Freunden und Bekannten. „Es ist ein Wahnsinn, wie viele Menschen meine Mama gekannt hat. Sie sind jetzt alle für uns da“, ist sie dankbar. Dennoch bleibt eine große Sorge, denn die Geschwister stehen praktisch vor dem Nichts. „Wir sehen keinen anderen Ausweg, wir sind dringend auf Hilfe angewiesen“, stellen sie klar. Aus diesem Grund haben sie einen Spendenaufruf gestartet. „Jeder einzelne Cent würde uns helfen!“ Den Start macht die Linedance-Gruppe, welche Brigitte geleitet hat. Die Tänzer versammeln sich am Freitag um 14.30 Uhr und am Samstag um 13.30 Uhr im Atrio in Villach, wo sie gemeinsam für die verstorbene Kleinkinderzieherin tanzen und im Zuge dessen auch Spenden für ihre Kinder sammeln wollen.

Spendenkonto Konto: „Leitner/Heath“

IBAN: AT10 3949 6000 0192 8613

Verwendungszweck: Leitner/Heath

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.01.2024 um 14:14 Uhr aktualisiert