ShoppingCity Seiersberg: 7,3 Millionen Besucher im Jahr 2023

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 13:36 / ©FOTO MUR | Rasoul Moradi

Die ShoppingCity Seiersberg vermeldet für das Jahr 2023 einen Anstieg der Besucherzahlen auf über 7,3 Millionen, was einer Steigerung von plus 1,3 % im Vergleich zu 2022 und erstaunlichen plus 17 % im Vergleich zu 2019 entspricht.

Umsatzwachstum auf 370 Millionen Euro

Der Umsatz erreichte 370 Millionen Euro, was einem Anstieg von plus 5,5 % im Vergleich zu 2022 und einer Überbietung des Vorjahres um 9 % entspricht. Mit klaren Zielen plant die ShoppingCity Seiersberg, die Besucherfrequenz weiter zu erhöhen und einen Umsatz von 400 Millionen Euro zu erreichen.

Investition in die Zukunft

In den letzten drei Jahren wurden 25 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert, darunter die Ansiedlung von Decathlon, eine Gastrooffensive, Innenaufwertungen und bedeutende Gebäudeverbesserungen. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die ShoppingCity Seiersberg zuversichtlich. Neue Konzepte haben 2023 überzeugt, und die Unterzeichnung von 29 Bestandverträgen unterstreicht den Aufwind im stationären Handel.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.01.2024 um 13:48 Uhr aktualisiert