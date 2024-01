Eurofighter an zwei Tagen hintereinander über Kärnten: Was ist da los?

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 14:44 / © Markus Zinner/Bundesheer

Eines gleich vorweg: Wie Bundesheer-Pressesprecher Christoph Hofmeister gegenüber 5 Minuten verrät, habe es sich um Trainingsflüge gehandelt. „Dienstags finden grundsätzlich Nachtflüge statt“, so Hofmeister. Die Leserin hatte gegenüber 5 Minuten berichtet, dass sie die Eurofighter gegen 18 Uhr im Raum Seeboden bemerkt hatte. Dienstag-Nachtflüge würde man international so handhaben, heißt es seitens des Bundesheer-Pressesprechers weiter.

„Wir schauen, wo es freien Luftraum gibt“

Dass heute Eurofighter über Kärnten zu sehen waren, hänge damit zusammen, dass man die Trainingsflüge mit der „Austrocontrol“ abstimme. „Wir schauen immer, wo es freien Luftraum gibt. Es wird für uns also nicht extra Luftraum frei gemacht, sondern es wird dort geflogen, wo eben frei ist.“ Dennoch müsse man auch schauen, dass überall in Österreich gleichermaßen geflogen werde und jeder Pilot auch überall fliegen könne. In den letzten beiden Tagen hätte dabei alles mit Kärnten zusammengepasst.