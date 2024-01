Firma in Treffen wurde Opfer von Einbrechern

In der Nacht von gestern auf heute haben sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Tores Zutritt in das Lager einer Firma in Treffen am Ossiacher See verschafft. Von dort aus gelangten sie dann ins Büro, wo sie einen Tresor aufbrachen und daraus hauptsächlich Bargeldbestände stahlen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag, berichtet die Polizei.