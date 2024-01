Niederschlag im Westen, Sonne im Osten und Süden

Veröffentlicht am 24. Januar 2024, 21:40 / ©5 Minuten

„Mit einer kräftigen nordwestlichen Strömung hat eine Kaltfront die Alpennordseite erreicht. Von der Früh weg ist es von Vorarlberg bis ins Salzburger Land wolkenverhangen und es regnet oder schneit, teils in mäßiger Intensität“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Schneefallgrenze liegt im Westen um 1800 Meter, weiter nach Osten bei rund 1000 Meter. Im Tagesverlauf soll es im Westen zu Niederschlag kommen.

Freundliches Wetter im Osten und Südosten

Im Osten und Südosten soll es jedoch freundlich bleiben und auch einige Sonnenstunden wird es geben. Der Wind bläst am Alpenostrand kräftig aus West, sonst teils mäßig bis lebhaft. In der Früh werden Temperaturen zwischen minus 2 und plus 8 Grad erwartet, im Laufe des Tages sollen jedoch Höchstwerte zwischen 6 und 13 Grad möglich sein.