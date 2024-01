Küchenbrand forderte die Einsatzkräfte

Mittwochabend ertönte die Sirene in der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten. Vier Freiwillige Feuerwehren rückten in der Folge zu einem Küchenbrand aus. Ersten Informationen zufolge wurde ein Topf mit Öl am Herd vergessen. Jedoch waren die Florianis rasch vor Ort und löschten den Brand.

©klagenfurt_elite | Glimpflich endete ein Küchenbrand in Ebenthal. ©klagenfurt_elite | Die Florianis waren glücklicherweise rasch vor Ort.