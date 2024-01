Holocaust-Gedenktag jährt sich: Veranstaltung geplant

Der Historiker Harald Walser hält Ende Jänner anlässlich des Holocaust-Gedenktages einen Vortrag im Dinzlschloss in der Draustadt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein „Erinnern Villach“. In den Mittelpunkt der Buchvorstellung rückt Walser die Geschichte der mutigen Frau Maria Stromberger, die bereits 1957 verstorben ist. In seinem Buch „Ein Engel in der Hölle von Auschwitz“ stellt er das aktive Mitglied des Widerstands im NS-Lager in Auschwitz vor. Der Eintritt zu dem Vortrag am 30. Jänner ist frei. Los geht es um 19 Uhr.