Platz 2: Kärntner konsumieren beinahe täglich Backwaren

Lebensmittel aus Weizen, Roggen oder Vollkorn sind Allrounder und für uns Österreicher eines der beliebtesten Lebensmittel, das beinahe täglich auf den Tisch kommt. Dies zeigt der Resch&Frisch-Brotreport, zu dem 1.350 Österreicher im Rahmen einer repräsentativen Studie von IMAS-International befragt wurden. Auch in Kärnten werden an 5,1 Tagen pro Woche Backwaren konsumiert – damit liegen wir österreichweit auf Platz zwei.

Das sind die Must-haves in Kärnten

Das Lieblingsgebäck der Kärntner ist das Vollkornweckerl (28 Prozent), dicht gefolgt vom Kornstangerl (27 Prozent). Salzburger und Vorarlberger entscheiden sich lieber für das Laugenstangerl. Dieses folgt in Kärnten mit 20 Prozent am dritten Platz. „Die Kärntner haben bei ihrem Gebäck zwei klare Favoriten, die knapp beieinander liegen. Wie auch in Tirol ist aber die Liebe zum Vollkornweckerl besonders auffällig“, erklärt Sabine Schgör, Geschäftsführerin Sales Resch&Frisch, erfreut. Beim Brot favorisieren 34 Prozent der Kärntner das rustikale Bauernbrot, danach folgt das Hausbrot (23 Prozent). Nur bei sechs Prozent in Kärnten ist das Baguette oder der weißen Wecken die erste Wahl. Wer es gesund haben will, greift hingegen häufig zum Vollkornbrot – das erweist sich auch als die Nummer eins der Vegetarier und Veganer (27 Prozent).

Der Geschmack macht den Unterschied

Die Ergebnisse des Resch&Frisch Brot Report zeigen zudem, dass fast zwei Drittel der Kärntner das heimische Brot und Gebäck deutlich besser schmeckt als jenes außerhalb der Landesgrenzen. Lediglich acht Prozent empfinden es als schlechter. Eine Hommage an das Brot, die Georg Resch, Eigentümer von Resch&Frisch, besonders freut. Wie bei vielen Produkten entscheide auch der Geschmack, wenn es um den Einkauf von Brot und Gebäck geht: Dreiviertel der Kärntner kaufen nach dem Geschmack der Produkte, etwas mehr als die Hälfte hält die Qualität der Zutaten für sehr wichtig. Die Regionalität spielt bei der Auswahl hingegen nur eine durchschnittliche Rolle. Stattdessen legen 46 Prozent der Kärntner Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Brot und Gebäck sollen nicht im Müll landen

Darüber ist sich nahezu ganz Österreich einig. Eine wichtige Einstellung, speziell unter dem Aspekt, dass 65 Prozent der Kärntner die stete Verfügbarkeit von Brot und Gebäck zu Hause besonders wichtig ist. Kein anderes Bundesland hat eine höhere Zustimmung. Dennoch produzieren Österreichs Haushalte jährlich rund 157.000 Tonnen Lebensmittelabfälle, ein Drittel davon sind Brot und Backwaren. Resch&Frisch hat deshalb eine Vielzahl an Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung gestartet.