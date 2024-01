Rekord bei Grazer Impfstelle: Rund 12.000 Impfungen mehr als im Vorjahr

„Die Impfstelle im Amtshaus ist ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsversorgung, bei dem die Grazerinnen und Grazer Verlässlichkeit und Qualität schätzen“, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Dafür möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Impfstelle bedanken. Sie machen es erst möglich, dass auch bei großem Andrang alles so reibungslos und zügig abläuft.“ Dass man sich in der städtischen Impfstelle 2023 erstmals auch gegen Covid impfen lassen konnte, habe den Zahlen einen weiteren Boost gegeben. Gut angenommen wurde auch das Angebot der Kombination von Corona- und Grippe-Impfung bei einem Termin. „Eine deutliche Steigerung ist bei den HPV-Impfungen zu verzeichnen, ebenfalls ein Plus gibt es den Masern, das aber noch nicht zufriedenstellend ist“, weist Gesundheitsamtsleiterin Dr.in Eva Winter auf die Wichtigkeit dieser Immunisierung für Kinder hin. „Mit einer Impfung trägt man nicht nur zur eigenen Gesundheit bei, sondern schützt auch besonders gefährdete Gruppen, etwa Säuglinge oder chronisch Kranke. Bevor in den 1980ern flächendeckende Impfungen durchgesetzt wurden, kosteten die Masern jährlich zweieinhalb Millionen Menschen das Leben“, so Winter.

Fast 3.000 Impfberatungen ohne Impfung

„Wer in die Impfstelle kommt, muss ich aber nicht unbedingt impfen lassen“, betont Krotzer. „Das Service der Impfberatung ohne Stich wird weiterhin gut angenommen und wurde 2.957 Mal durchgeführt.“ In etwa gleich geblieben sind die Immunisierungen gegen FSME und Influenza sind nahezu gleichbleibend. Die Möglichkeit, Termine zu vereinbaren, sowie weitere Informationen zum Impfangebot gibt es unter 0316 872-3222 und online hier.