Josefimärkte locken auch heuer nach Nötsch und Eberndorf

Bekleidung, Geschirr, Holzprodukte, Speisen und Getränke: Allerhand wird in der Marktgemeinde Nötsch am 19. März 2024 geboten. In gewohnter Manier geht an diesem Tag der traditionelle Josefimarkt über die Bühne. „Es werden zwischen 80 und 90 Marktteilnehmer erwartet“, teilt Organisator Herbert Marko im Gespräch mit 5 Minuten mit. Geboten wird auch ein großer Kinderspielbereich.

Am Wochenende geht es in Eberndorf weiter

In Eberndorf wird das bunte Markttreiben auf das darauffolgende Wochenende verlegt. Zum 158. Mal verwandelt sich zwischen dem 22. und dem 24. März 2024 der gesamte Ortskern in ein vielseitiges Marktgelände.