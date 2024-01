„Mieter haben Angst“: Villacher Vandalen machen sich an Tor zu schaffen

Veröffentlicht am 25. Januar 2024, 17:47 / ©zVg

Ein Wohnobjekt mitten in der Villacher Innenstadt, in der Widmanngasse, ist seit August des vergangenen Jahres von Vandalen heimgesucht worden, erzählt einer der Bewohner gegenüber 5 Minuten. Insgesamt hat man seit August sieben Mal „Besuch“ bekommen, der Schaden hat sich auf mehr als 1.000 Euro belaufen. „Die Mieter fühlten sich durch diese Aktionen ehrlich in Furcht und Unruhe versetzt“, erklärt der Mann weiter.

„Wieso macht man so etwas?“

Das Eingangstor des Objektes, das immerhin 25.000 Euro wert sei, sei im Zuge der Vandalenakte zerkratzt und mit Lack besprüht worden. Auch seien unter anderem Speisereste und verdorbene Lebensmittel gegen die Tür geworfen worden. „Wieso macht man so etwas?“, fragt sich der Villacher. Ältere Bewohner hätten auch Angst bekommen, dass es dabei nicht bleiben würde und dass früher oder später vielleicht sogar etwas brennen würde.

„Das sind gestandene Villacher“

Anzeige habe man bereits im August erstmals erstattet, ehe man dann, nach drei Vandalenakten, eine Videoüberwachung installierte. „Wenn es gerechtfertigt ist, darf man das zum Schutz der Gesundheit oder des Eigentums machen“, weiß der Mann im Gespräch mit 5 Minuten. Und siehe da: Wenig später konnten drei Verdächtige gefasst werden. „Das sind nicht einmal Jugendliche, das sind gestandene Villacher“, schüttelt er den Kopf.

„Wir haben sie auf Video“

Die drei Verdächtigen seien nun bei der Polizei zum Verhör – ihnen droht auch eine Anzeige der Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigung. „Wir haben sie auf Video. Da werden sie sich schwer tun, sich da noch rauszureden“, hofft der Villacher, dass nun Ruhe rund um sein Wohnobjekt einkehrt.