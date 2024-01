Fehlzustellung: Frau nimmt Paket mit falscher Identität an

Mit einem äußerst spannendem Fall meldete sich eine Leserin aus Klagenfurt bei uns. Maya S.* erhielt am Donnerstagmorgen, dem 18. Jänner 2024, eine E-Mail der Post. In der Mail wurde ihr mitgeteilt, dass ihr bestelltes Paket nun an den Empfänger übergeben wurde. „Ich habe gewartet bis jemand an meiner Klingel läutet und habe ständig vor meine Haustüre geschaut, um zu sehen ob der Postbote mein Paket abgestellt hat! Weder meine Bestellung noch ein Abholschein war aufzufinden“, beginnt Maya S. das Gespräch mit 5 Minuten. Am Donnerstag Nachmittag entschied die Klagenfurterin dann Kontakt mit der Postzentrale aufzunehmen. „Mir wurde gesagt, dass der Postbote mein Paket an eine falsche Person abgegeben hat und dass ich nun drei Werktage auf die Bearbeitung dieses ‚Falles‘ warten müsse“, erzählt die Leserin und fügt hinzu: “ Was mich dann am nächsten Morgen erwartete schockierte mich einfach nur!“

©Leserin

„Sie hat in meinem Namen unterschrieben“

Am Freitagmorgen, dem 19. Jänner 2024, läutete jemand an Maya’s Haustüre. Es war der Zusteller, der auch gestern ihr Paket bringen hätte sollen. „Er fing an sich zu entschuldigen und schilderte mir die ganze Situation“, so die Leserin. Nach Angaben des Postboten habe er wohl, aufgrund eines Zahlensturzes, die Adresse verwechselt und das Paket an eine falsche Adresse gebracht. „Zuerst dachte ich mir das sei kein Problem, kann jedem Mal passieren…Aber als der Zusteller mir erzählte, dass er die Frau mehrmals fragte ob sie Maya S. sei und dies bestätigte war ich verblüfft – doch das war nicht alles. Der Postbote sagte mir auch, dass die Frau sogar in meinem Namen für mein Paket unterschrieben hatte“, erklärt uns Maya S. die Situation. Der Postbote versuchte alles in seiner Macht stehende um das Paket zurückzuholen. Doch erst nachdem er der „falschen Maya“ mit der Polizei gedroht hatte gab man ihm das Paket zurück.

Zustellfehler endet auf der Polizeistation

Nach langem hin und her klingelte es am Freitagnachmittag erneut an Maya’s Türe. Der Postbote übergab der Klagenfurterin ihr verschollenes Paket. Der Zusteller hat Maya die ganze Geschichte ein weiteres Mal geschildert und gab ihr auch eine Personenbeschreibung der Täterin. „Ich fand es total nett, dass der Postbote sich für mich eingesetzt hat! Trotzdem erhielt ich das Paket aufgerissen“, erzählt Maya S. abschließend. Inhaltlich soll aber nichts gefehlt haben. Nach langer Überlegung entschied sich die Klagenfurterin diesen Fall bei der Polizei anzuzeigen.

©Leserin

Post entschuldigt sich für Unannehmlichkeiten

Am heutigen Montag, dem 22. Jänner 2024, erhielt Maya S. einen Anruf der Post. „Die Dame sagte, dass es zwar schon Mal vorkam, dass die Zahlen beziehungsweise Adressen verwechselt wurden, aber zu solch einem Vorfall sei es noch nie gekommen“, erzählt die Klagenfurterin. Laut Aussage der Geschädigten habe sich die Postzentrale aufrichtig für diese Unannehmlichkeiten bei ihr entschuldigt.



*Name wurde von der Redaktion geändert