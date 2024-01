Empörung nach Schlägerei am Bahnhof: „Keiner hat Hilfe gerufen“

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 20:04 / ©Montage: 5 Minuten

Eine körperliche Auseinandersetzung hat sich am heutigen Freitagnachmittag, dem 26. Jänner, am Villacher Hauptbahnhof zugetragen. „Da war eine Schlägerei am Villacher Hauptbahnhof. Der Junge wurde brutal zusammengeschlagen und hat stark aus der Nase und dem Mund geblutet“, berichtet eine 5 Minuten-Leserin.

„Alle haben es beobachtet“

Neben ihr waren noch zahlreiche weitere Personen anwesend, die die gewaltsamen Szenen beobachtet hatten: „Der Zug war voll mit Menschen, alle haben es beobachtet.“ Doch das Schockierende: „Niemand hat geholfen, niemand hat die Rettung gerufen.“ Die 5 Minuten-Leserin allerdings reagierte gleich mal und kontaktierte die Einsatzkräfte, die auch gleich anrückten.

Leserin empört

„Der Junge war am Boden mit Blut überströmt und alle sind einfach vorbeigegangen. Das finde ich einfach nur unmenschlich! Traurig, dass keiner reagiert und alle nur wegschauen.“ Die Beobachterin ist empört.

Appell der Polizei

Für solche Fälle hat auch Polizei-Pressesprecherin Kristina Kapellari einen Appell parat: „Natürlich muss man im Fall einer Schlägerei nicht dazwischengehen, wenn man sich selbst gefährdet. Aber es ist das Mindeste, den Polizei-Notruf (133) zu wählen, immerhin hat jeder heutzutage ein Handy zur Hand.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 20:06 Uhr aktualisiert