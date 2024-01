Wetterprognose für die Steiermark: Der Samstag wird windig

Am Wochenende

Veröffentlicht am 26. Januar 2024, 22:15 / ©5 Minuten

„Die Wolken bilden sich bis zum mittleren Vormittag zurück und dann scheint hier wie im Rest des Landes die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Der Nordwestwind weht in den Tälern und Niederungen mit Böen zwischen 30 und 50 km/h“, so die Prognose der GeoSphere. Auf den Bergen soll es speziell am Alpenostrand sehr stürmisch werden. Die Frühtemperatur liegt zwischen -3 bis 3 Grad, die Höchstwerte erreichen bis zu 12 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.01.2024 um 22:53 Uhr aktualisiert