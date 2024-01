„Shop im Herzen von Graz“: Neuer Magenta-Standort eröffnet bald

Der Mobilfunk-Anbieter Magenta ist in Graz bereits mit mehreren Standorten vertreten. Nun wird in der Herrengasse in neue Räumlichkeiten gesiedelt. „Hier entsteht ein neuer Shop im Herzen von Graz“, heißt es auf den pinken Schaufenstern. Der neue Magenta eröffnet direkt neben dem Konkurrenten „Drei“ in der Herrengasse. Auch das Eröffnungsdatum steht schon fest: Ab 15. März 2024 könnten die Kunden den neuen Magenta-Shop betreten.

©5 Minuten