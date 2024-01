Großinvestition in Flughafen Triest: Hierhin kann man künftig fliegen

In knapp zwei Stunden ist der Triester Flughafen aus Villach und Umgebung erreichbar – neuerlich sogar mit Zug. Da kommt es also recht passend für viele Flugreisende, dass die Billigfluglinie aus Irland, „Ryanair“, nun knapp 100 Millionen Euro in den Flughafen an der Adria investiert, wie italienische Medien berichten. Damit werden einige neue Flugziele dazukommen, wie Berlin, Paris, Krakau, Sevilla und Brindisi. Zusätzlich soll demnächst noch ein weiteres Ziel bekanntgegeben werden.

Auch bei Passagieren ist großer Sprung geplant

Bis zu 600 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen außerdem werden. Auch bei den Passagieren möchte man einen großen Sprung machen. War man 2023 noch knapp unter einer Million Fluggäste, möchte man 2024 bei 1,3 Millionen landen. Bisher schon am Angebot in Triest stehen die Zielflughäfen Barcelona, Valencia, Dublin, Tirana, London, Catania, Cagliari, Rom, Mailand, Bari, Neapel, Palermo und Malta.