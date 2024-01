600.000 Euro Schaden: Bankmitarbeiter wegen Geldwäscherei vor Gericht

Einem Privatkundenbetreuer einer Bank in Villach wird zur Last gelegt, die

Verbrechen des gewerbsmäßig schweren Betruges, der Veruntreuung und der Geldwäscherei

verantworten zu müssen. So soll er „durch wahrheitswidrige Angaben über Veranlagungsmöglichkeiten“ sowie „über Zueignung der ihm anvertrauter Bargeldbeträge“ einen Schaden von über 600.000 Euro verursacht haben. Letztlich soll er versucht haben, die veruntreuten Geldbeträge über diverse Konten zu „waschen“. Am Montagvormittag, 29. Jänner 2024, muss sich der Angeklagte deshalb am Landesgericht Klagenfurtet verantworten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Als Richterin wird Mag. Michaela Sanin fungieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 12:37 Uhr aktualisiert