Weltcup-Erfolg! Doppel-Heimsieg für Sabine Schöffmann

Hoch her ging es auch heute, Sonntag, wieder beim Snowboard-Weltcup auf der Simonhöhe. Sportreferent LH Peter Kaiser, Tourismusreferent LR Sebastian Schuschnig und Landessportdirektor Arno Arthofer fieberten im Ziel mit den Sportlerinnen und Sportlern mit. Das Daumendrücken hat sich gelohnt – nach ihrem sensationellen Einzelsieg gestern, konnte Sabine Schöffmann mit Andreas Prommegger im Parallel Mixed Team den Sieg klar nach Österreich bzw. Kärnten holen. „Mit dem Doppel-Heimsieg und dem damit 13. Weltcup-Sieg ist Sabine Schöffmann eine Sensation gelungen. Wir sind stolz auf sie und alle anderen Kärntner Athletinnen und Athleten“, sind sich Kaiser, Schuschnig und Arthofer nach dem Erfolg für Kärnten einig.

„Im Namen der gesamten Kärntner Sportfamilie möchte ich auch allen Trainerinnen und Trainern, allen Funktionärinnen und Funktionären sowie dem Veranstalterteam rund um Werner Schöffmann dafür danken, dass ihr das Sportland Kärnten so sensationell repräsentiert“, freut sich Kaiser über eine vorbildliche Großveranstaltung auf der Simonhöhe. „Kärnten konnte sich auch an diesem Wochenende wieder als Talenteschmiede beweisen“, so der Sportreferent. Für Schuschnig, der auch heute wieder die Sportlerinnen und Sportler anfeuerte, gehören Sport und Tourismus in Kärnten eng zusammen. „Die Weltcup-Rennen haben Kärnten die Möglichkeit geboten, sich als Gastgeber von seiner besten Seite zu präsentieren. Die Bilder die von der Simonhöhe in die Welt gingen, die ausgelassene Stimmung und die super Erfolge sind die besten Werbebotschafter, die man sich als Tourismusreferent wünschen kann“, ist er sich sicher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.01.2024 um 14:19 Uhr aktualisiert