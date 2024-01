Bewohner evakuiert: Für Katzen kam jede Hilfe zu spät

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 14:26 / ©BFVMZ/FF Mitterdorf

Beim Eintreffen waren bereits ein Brandgeruch und eine starke Rauchentwicklung wahrnehmbar. Darauf begab sich ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in die betroffene Wohnung in Mitterdorf, Mürzzuschlag.

Bewohner evakuiert

Zeitgleich wurden die anderen Bewohner des Hauses geweckt und aus ihren Wohnungen evakuiert. In der betroffenen Wohnung herrschte aufgrund des starken Rauches null Sicht. Da immer noch unklar war, ob sich Personen in der Wohnung befinden, kam auch ein zweiter Atemschutztrupp zum Einsatz, berichtet HBI Michael Graforner.

Katzen kamen ums Leben

Es wurden keine Personen in der Wohnung aufgefunden, aber für zwei Katzen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befanden, kam leider jede Hilfe zu spät. Nach der Brandbekämpfung und Belüftung der Wohnung wurde diese an die Polizei übergeben.