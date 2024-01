Vegane Trends: Steirerin begeistert mit regionaler Küche

Beate zeigt in ihren Kursen, wie man pflanzliches Essen schmackhaft zubereitet

Beate zeigt in ihren Kursen, wie man pflanzliches Essen schmackhaft zubereitet

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 14:41 / ©Beate Prader – Pflanzenküche

„Meine Küche ist sehr groß“, erzählt Beate Prader, die ihre veganen Kochkurse bei sich zu Hause anbietet. Sechs bis acht Personen haben an ihrem Herd Platz und können dort Kurse von veganer Hausmannskost bis hin zum veganen „Fine Dining“ besuchen. „Die vegane Küche ist vielfältig. Seit ich vegan lebe, hat sich mein Spektrum an Gerichten, die ich zubereite, stark vergrößert“, beschreibt die Ernährungstrainerin ihre „bunte“ Art zu kochen.

Regional vegan

Der allgemeine Wunsch regionaler einzukaufen und zu kochen macht auch vor Veganern nicht halt: „Das ist ein großer Trend, dieser Wunsch wird immer häufiger.“ Beate und ihre Familie leben seit über 14 Jahren vegan. Viele Produkte bezieht sie von einem nahe gelegenen Bio-Bauernhof, bei dem sie auch mitarbeitet. Auch Veganer wollen nicht mehr zu exotisch einkaufen. „Ich baue in meine Kurse auch immer unsere heimischen Wildkräuter und Super-Foods ein.“ Leinsamen, Brennnessel, … vieles wächst praktisch vor der Haustüre und ist nachhaltiger als eine Avocado, die vor dem Verzehr um die halbe Welt reisen muss.

Enkel hinterfragen

Der Großteil von Beates Kochschülern is(s)t nicht vegan. Die meisten Teilnehmer wollen sich bewusster ernähren und zusätzlich zu ihren Fleisch-Rezepten ein paar pflanzliche Alternativen kennenlernen. Es kommen auch öfters Großmütter, die auf der Suche nach Gerichten sind, die sie für ihre „veganen Enkerln“ kochen können. In ihren Kochkursen an verschiedenen Schulen bekommt Beate von den Kindern viele Fragen über „Nachhaltigkeit“ und „Umweltschutz“ beim Essen und Kochen gestellt: „Die Jugend ist sehr interessiert, es wird vieles hinterfragt.“

Vegane Männer

Das Interesse an pflanzlicher Küche sei in allen Altersgruppen vorhanden. „Eine ältere Damenrunde war einmal bei mir, die wollten diese Art zu kochen, einfach auch kennenlernen. Statt ihrem Kartenrunden-Nachmittag haben wir dann ein paar pflanzliche Rezepte zubereitet“, freut sich Beate. Der nächste Trend, den sie beobachtet: „Auch viele Herren kommen zu mir. Und es gibt viele Pärchen, bei denen sich der Mann vegan ernährt und nicht die Frau.“ Gut ein Drittel der Teilnehmer in ihren Kursen sind Männer.

„Militante“ Veganer und Gluten

„Es ist deutlich absehbar, dass die Menschen immer weniger Fleisch essen werden“, meint Beate. Aufgrund der zunehmenden Unverträglichkeiten werden auch immer mehr glutenfreie Ernährungsweisen angestrebt: „In den USA sowieso, aber auch in Portugal zum Beispiel gibt es ganz viele ‚vegan und glutenfrei‘ Angebote.“ Von „militanten Veganern“ hält Beate wenig. „Es geht mir nicht darum, dass die Leute in ihrem Speiseplan auf etwas verzichten sollen“, sagt Beate. Viel mehr ginge es darum, etwas Gesundes dazuzuholen.