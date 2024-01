„Bullen“ zu stark: VSV muss sich Salzburg beugen

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 17:23 / ©VSV / Krammer

Das Spiel begann etwas schleppend und ohne große spielerische Highlights, dafür gleich nach 5 Minuten mit der ersten Schlägerei auf dem Eis. Nur mit Toren wollte es im ersten Abschnitt noch nicht so klappen – das sollte sich aber im zweiten Drittel schnell ändern. In der 28. Minute war es dann Sabolic, der den VSV in Führung brachte. Die Salzburger zogen daraufhin die Schlinge wieder enger und machten nur drei Minuten später durch Robertson den Ausgleich.

Salzburger entscheiden Spiel endgültig

Kurz nach einem Unterzahlspiel der Bullen war es dann Thaler, der in der 38. Minute innerhalb weniger Sekunden mit einem Doppelschlag für die vorzeitige Entscheidung sorgte. Im letzten Drittel entwickelte sich dann ein unterhaltsames Spiel mit mehr Chancen für die Hausherren, die einen Treffer wegen Abseits auch zurecht aberkannt bekommen hatten. Wenig später konnten die „Bullen“ das Spiel dann aber endgültig entscheiden. Rymsha traf zum 4:1.