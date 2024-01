Zwei Verletzte: Slowenin übersieht Einsatzfahrzeug und kracht hinein

Am Nachmittag

Veröffentlicht am 28. Januar 2024

Gegen 16 Uhr war heute ein Rettungswagen auf der B69 von Bad Radkersburg in Richtung Gosdorf unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zum Liebmannsee wollte eine 45-jährige Slowenin nach links einbiegen – es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die 45-Jährige als auch der 22-jährige Lenker des Einsatzfahrzeugs aus Graz erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Slowenin gab an, das Rettungsfahrzeug übersehen zu haben. Im Einsatz standen zehn Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Altneudörfl. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.