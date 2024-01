Feuerkugel gesichtet: Plötzlich hat sie sich „entzündet“

Veröffentlicht am 28. Januar 2024, 21:12 / ©fotolia

„Hallo. Gerade habe ich einen Feuerball auf die Erde niedergehen sehen.“ Diese Worte hat uns gestern eine Leserin aus Kärnten geschickt. Der Feuerball sei sehr groß gewesen „und gefühlt näher als eine Sternschnuppe“. Beim ersten Hinschauen sei er noch kleiner gewesen, doch dann habe er sich „entzündet“. Gestern war noch nicht klar, worum es sich gehandelt haben könnte. Mittlerweile hat der „Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut“ allerdings die Sichtung bestätigt.

Feuerkugel war in mehreren Ländern zu sehen

„Am Samstag, den 27. Jänner, gab es um 17.30 Uhr eine helle Feuerkugel in der Dämmerung zu beobachten“, heißt es auf der Website des „Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut.“ Insgesamt 18 Augenzeugenberichte seien nach dem Ereignis auf der Website eingegangen. „Diese auffällige Feuerkugel war in Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien, Tschechien und Slowenien zu sehen“, so der Astronomische Arbeitskreis weiter. Die Flugbahn sei dabei von Osten nach Westen zwischen München und Ingolstadt verlaufen. Auch die IMO – die Internationale Meteor Organisation – hat eine Meldung zu der Feuerkugel online.