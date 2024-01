Nationalteam: Auch Kärntner ziehen in die Floorball WM-Qualifikation ein

Für das Quali-Turnier in Polen (Lochow, 1. bis 4. Februar) hatte der tschechische Teamchef, Petr Mudra, den Kader Anfang Jänner bereits fixiert. Aus Kärntner Sicht liest sich die Liste blendend, gleich neun Kärntner stehen in dem finalen 20-Mannkader.

Neun Kärntner dabei

Der KAC sowie der VSV schicken zahlreiche ausgebildete Spieler in die WM-Qualifikation. „Die langjährige sportliche Rivalität, die gute Zusammenarbeit vom VSV Unihockey mit dem KAC Floorball und die nachhaltig gute Nachwuchsarbeit in ganz Kärnten beweist sich einmal mehr als Erfolgsgarant. Und aktuell ist ein noch größerer Aufschwung zu spüren, wir verzeichnen immer mehr Anmeldungen im Nachwuchs und das öffentliche Interesse steigt merkbar“, berichtet VSV Unihockey-Obmann Stefan Rainer.

Nationalteam Kader Torhüter: 55 Obereder Maximilian (KAC, spielt derzeit in Schweden) 96 Meixner Clemens (KAC)

Abwehr 8 Steinbichler Jakob 13 Krametter Martin (KAC, derzeit Deutschland) 14 Bürge Jonas 19 Winges Gustaf 21 Bürge Elias 26 Hanschur Alexander (VSV, derzeit in Wien) [79 Christopher Langer (Maria Saal, derzeit in Wien)] 93 Joos Daniel

Sturm 5 Nussbaumer Niklas 7 Langer Benjamin 9 Zehetner Laurin 10 Horn Phillipp (KAC, spielt derzeit in Wien) 11 Cicilla David 12 Ratzer Noah 66 Rainer Jakob (VSV) 17 Königshofer Joel 22 Platzer Christoph (KAC, derzeit in Wien) 58 Schlugi William 95 Felsberger Niklas (VSV, derzeit in Wien)



Auf dem Weg nach Warschau

Die Reise beginnt am Montag, 29. Jänner, mit dem Bus (Ebner Reisen) in Villach, führt über Klagenfurt, Graz und Wien weiter nach Warschau. Dort bezieht unser Team das Teamhotel. Danach folgen zwei Trainingstage vor Ort und ab Donnerstag dann die Spiele in Lochow: Erster Gegner ist Gastgeber Polen und gleich direkter Konkurrent um den wichtigen zweiten Platz. Am Freitag folgt dann das Spiel gegen den Topfavoriten Tschechien. Samstags steigt dann das Spiel gegen Ungarn, die ebenfalls wie Polen und Österreich um den zweiten Platz „rittern“