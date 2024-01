Jetzt fix: Land Kärnten unterstützt Neubau von Klagenfurter Hallenbad

Veröffentlicht am 29. Januar 2024, 12:29 / ©Montage: 5 Minuten/ Pexels.com

Aus dem Sportbudget werden sieben Millionen Euro ausbezahlt, und zwar in zehn Jahresraten zu je 700.000 Euro. Das Geld soll zweckgebunden in die Errichtung eines 50-Meter-Sportbeckens fließen, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser. Auch der Bund habe eine Unterstützung in gleicher Höhe zugesagt – vorerst aber nur mündlich.

Der steinerne Weg zu einem neuen Hallenbad

Klagenfurt muss bereits seit einigen Jahren ohne Hallenbad auskommen, bereits im Sommer 2021 war festgestanden, dass das gut 50 Jahre alte Hallenbad aus Sicherheitsgründen nicht mehr öffnen konnte. Die Diskussionen und Planungsarbeiten für ein neues Bad hatten zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre lang angedauert und wurden nach der Schließung des alten Bades sogar noch einmal komplett über den Haufen geworfen: Im Dezember 2021 wurden die Neubaupläne in der Nähe von Minimundus beerdigt, das „Alpen-Adria-Sportbad Klagenfurt“ soll nun an einem neuen Standort nahe des Wörthersee-Stadions errichtet werden.

Enger Zeitplan sieht Fertigstellung bis Ende 2025 vor

Kaiser erklärte, er hoffe, dass der „sehr enge Zeitplan bis Ende 2025“ eingehalten wird. Das überdachte 50-Meter-Becken sei sowohl für den Breiten- als auch für den Spitzensport von Bedeutung. (APA, 29.1.2024)