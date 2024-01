Innsbruck: 18-Jähriger führt Waffenarsenal mit sich

In einer Presseaussendung der Polizei Tirol wurde bekanntgegeben, dass am Sonntag, dem 28. Jänner 2024, um 19.30 Uhr bei einer Personenkontrolle am Südtiroler Platz in Innsbruck ein 18-jähriger Österreicher mit einer ungeladenen Schreckschusswaffe, einem Schlagring, einem Totschläger, einem Küchenmesser sowie einem Pfefferspray aufgegriffen wurde. Die Polizei sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus. Anzeigen auf freiem Fuß wurden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung weitergeleitet.