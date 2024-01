Wäscherei in Brand! Kärntner Hotelier bekommt Schock-Nachricht auf Handy

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 06:09 / ©5 Minuten

Gestern Nacht, gegen 22 Uhr, ist es in einem Hotel im Bezirk Spittal zu einem Brand gekommen. Genauer gesagt war der Brand in der Wäscherei ausgebrochen. Der 46-jährige Hotelier bekam den Brand auf sein Handy gesendet. Der Brand konnte jedoch von den eintreffenden Feuerwehren nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. An der Wäscherei war erheblicher Sachschaden entstanden, für die Hotelgäste bestand allerdings zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Fünf Feuerwehren im Einsatz

Von den Gästen wurde auch niemand verletzt, der Hotelier wurde vom anwesenden Rettungsdienst zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Spittal gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Bad Kleinkirchheim, Patergassen, St. Peter, Untertweng und Radenthein. „Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, so die Polizei.