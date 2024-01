„Für ihren selbstlosen Einsatz“: World Mayor Preis 2023 geht an Elke Kahr

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr wurde mit dem World Mayor Preis 2023 für ihren selbstlosen Einsatz für ihre Stadt und deren Bürger ausgezeichnet. „Lokalpolitik bedeutet für Bürgermeisterin Kahr, für alle Grazer das Beste zu wollen, ohne dabei die individuellen Sorgen einzelner Mitbürger zu vergessen. Ihre Entscheidung, einen großen Teil ihres Gehalts mit bedürftigen Menschen zu teilen, hat weltweit Bewunderung hervorgerufen. Bürgermeisterin Kahr hat bewiesen, dass bürgernahe Politik überzeugen und erfolgreich sein kann“, so die Begründung warum ihr diese Ehrung zuteil wurde.

Lobende Worte aus vielen Ländern und Städten

Tann vom Hove, Senior Fellow bei der City Mayors Foundation, bezeichnete Elke Kahr als ein Vorbild für Menschen, nicht nur für Politiker, die einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten wollen, ohne nach persönlichen Vorteilen zu streben. „Während des World Mayor Projektes 2023 haben uns Menschen aus Städten in Österreich und Europa geschrieben und gesagt: ‚Wir wünschten uns eine Bürgermeisterin wie Elke Kahr‘,“ ergänzte Tann vom Hove. 1958 sagte die frühere amerikanische First Lady Eleanor Roosevelt vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass Menschenrechte in Gemeinden beginnen, in denen einfache Menschen gleiche Gerechtigkeit, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung anstreben. „Eleanor Roosevelt hätte die Arbeit von Bürgermeisterin Elke Kahr in Graz gewürdigt“, glaubt Tann vom Hove. Elke Kahr erhält die kunstgeschmiedete World Mayor Skulptur.