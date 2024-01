Tour-Absage: RAF Camora kämpft mit Gesundheitsproblemen

Veröffentlicht am 30. Januar 2024, 18:46 / ©Raf Camora Pressefoto

In einem emotionalen Instagram-Beitrag teilt RAF Camora, ein österreichischer Dancehall- und Hip-Hop-Musiker und Produzent, die Entscheidung mit, vorerst keine Konzerte spielen zu können. „Es fällt mir schwer, zu akzeptieren, dass ich verletzt bin“, schreibt RAF in einem ausführlichen Instagram-Post. Der Grund für die Absage liegt in einem anhaltenden Hörsturz, der dem Künstler erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Er beschreibt, wie er nachts aufwacht und tagsüber für Minuten nichts mehr hört, außer einem anhaltenden hohen Piepton.

„Ärzte haben mir eine dringliche Ruhepause verordnet“

Nach einer kurzen Pause, die er sich zunächst selbst verordnete, wurde die ernste Lage klar: „Die Ärzte haben mir eine dringliche Ruhepause verordnet.“ RAF erklärt seine Entscheidung, ärztlichen Rat anzunehmen, um nicht das Risiko einzugehen, dauerhaft keine Musik mehr machen zu können.

Konzerte sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden

Die für März geplante Tour wird somit nicht stattfinden. RAF versichert jedoch, dass die Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr nachgeholt werden sollen, vorerst jedoch ohne festgelegten Termin. Der Rapper betont, dass er aus den Erfahrungen von 2019 gelernt hat, als er ähnliche Probleme ignorierte. „Ein Schritt zurück bedeutet zwei Schritte nach vorne“, schließt RAF seinen bewegenden Post.