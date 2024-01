Bauer sucht Frau: Bei der Aussprache kochen die Emotionen hoch

Am Mittwoch, den 31. Jänner 2024 geht es um 20.15 Uhr bei den Eventfolgen von Bauer-sucht-Frau in die nächste Runde. Weitere Aussprachen stehen an, unter anderem wird der Oststeirer Florian von seiner auserwählten Hofdame mit einer Aktion konfrontiert, die „nicht gerade auf die feine englische Art“ verlief. Währenddessen kämpft die Grazerin Nicole um das Herz von ihrem Hofherren Stefan, den sie während der Hofwoche nach Hause schickte und das im Nachhinein schwer bereute. Zu sehen ist die Folge auf JOYN und ATV.

Steirisches Liebesglück war von kurzer Dauer

Für Jungwinzer Florian aus der Oststeiermark und seine Hofdamen steht die Aussprache mit Arabella an. Nachdem Florians Hofwoche im Liebesglück mit Steirerin Anna (20) endete, tauchte der 21-Jährige in Maria Alm bereits wieder als Single auf. Die Beziehung hielt nur zwei Monate und Anna ist enttäuscht darüber, wie unschön Florian alles beendete. „Es war tatsächlich nicht die feine englische Art. Ich glaube, nicht jede würde das so leicht hinnehmen.“ Dabei war sie schon kurz davor, ihren Lebensmittelpunkt auf den Hof des Winzers zu verlegen. Arabella hakt nach: Was ist zwischen dem einstigen Traumpaar passiert? Flo rückt mit der Sprache raus, dass er nach einem gemeinsamen Fernsehabend, als die beiden eine „Bauer sucht Frau“-Folge angeschaut haben, das klärende Gespräch gesucht hat.

©ATV

Wie geht es nach der gemeinsamen Nacht weiter?

Ganz andere Gefühle haben Bäuerin Nicole (24) aus der Steiermark und Hofherr Stefan (31). Beim Event sind sie sich wieder nähergekommen und haben sogar eine gemeinsame Nacht verbracht. Nici hofft auf eine zweite Chance beim Niederösterreicher und lädt ihn auf ein Gondel-Picknick ein. „Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, da hast du dir echt was einfallen lassen. Ich bin geflasht, dass wir so ein Date machen“, freut sich Stefan. Bei Sekt und Jause haben die beiden Gelegenheit nochmal über alles zu sprechen, was damals schiefgelaufen ist. Zwischen den Beiden knistert es wie damals. Gibt es für die beiden ein „Happy End“?

©ATV

Hat Peter der Hofbäuerin nur etwas vorgespielt?

Bei der Aussprache mit Arabella stellt Sarah (32) dann auch die Fragen, die sie sich vorher nicht zu stellen traute: War Peters (48) Begeisterung für sie nur Show und ging es ihm mehr ums Gewinnen als um Sarah selbst? „Beim Peter werde ich sicher ansprechen, dass ich mir nicht sicher bin, ob es gefühlsmäßig ehrlich war oder nicht“, blickt Sarah gespannt auf das klärende Gespräch. Peter muss sich erklären. Und wie steht es eigentlich um die Gefühle von Oberösterreicher Michi (39)? Schließlich war er bis zuletzt Feuer und Flamme für die bezaubernde Reiterin.