„EuroSkills 2023“: Steirische Medaillen-Gewinner wurden geehrt

Die erfolgreichen steirischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Berufseuropameisterschaften „EuroSkills 2023″ wurden kürzlich von Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang im Beisein von WKO-Steiermark Präsident Josef Herk im Weißen Saal der Grazer Burg geehrt. Im Rahmen des Wettbewerbs, der die Möglichkeit eröffnet, Fachkräfte und deren Berufsbildung auf europäischer Ebene zu fördern, haben steirische Nachwuchsfachkräfte von 5. bis 9. September 2023 im polnischen Danzig ihr Können unter Beweis gestellt.

Zweimal Gold, einmal Silber und Bronze im Vorjahr

Die Steiermark konnte von den Berufseuropameisterschaften im Vorjahr vier Medaillen mit nach Hause nehmen – so freuten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über zwei Goldmedaillen, eine Silber- und eine Bronzemedaille sowie den Gewinn eines „Medaillon for Excellence″. „Das traditionell gute Abschneiden der Steiermark bei internationalen Berufsmeisterschaften unterstreicht die hohe Qualität der Berufsausbildung in unserem Land. Auch bei den ‚EuroSkills 2023′ waren die steirischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder äußerst erfolgreich, wozu ich herzlich gratuliere, so Drexler.

Die Gewinner

Je eine Goldmedaille konnten Lara Tynnauer (Schönheitspflege) sowie Anna-Maria Theurl und Lisa Lintschinger (Mode-Technologie) gewinnen. Silber nahm Jürgen Perhofer (Möbeltischler) mit nach Hause; Bronze gewann Denise Gringl (Hotel Rezeption). Der Bautischler Johannes Sommer wurde mit einem „Medaillion for Excellence″ ausgezeichnet. Die „EuroSkills″-Bewerbe sind die größte Veranstaltung für Berufsbildung und Kompetenzexzellenz in Europa. Rund 600 junge qualifizierte Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern wurden in Danzig willkommen geheißen und sind in 43 offiziellen Wettbewerbsberufen an den Start gegangen. Es waren rund 100.000 Besucher vor Ort.