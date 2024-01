LKH Hochsteiermark: Frischer Wind durch neue Führungskräfte

Das LKH Hochsteiermark, eine bedeutende Gesundheitseinrichtung für rund 400.000 Obersteirer, hat kürzlich zwei erfahrene Mediziner in Führungspositionen berufen. Die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie am Standort Bruck wird seit Oktober 2023 von Prim. Dr. Gerhard Bratschitsch geleitet. Ebenfalls im Juni 2023 hat Prim. Dr. Thamer Sliwa die Leitung der neuen Abteilung für Innere Medizin und Hämato-Onkologie am Standort Leoben übernommen.

Rückkehr nach Bruck nach zehn Jahren

Bratschitsch, ein erfahrener Grazer Arzt, kehrt nach zehn Jahren Tätigkeit am LKH Bruck und einer breiten Ausbildung in den Bereichen Unfallchirurgie und Orthopädie wieder an seine heimatliche Wirkungsstätte zurück. In seinen Worten betont er die Bedeutung eines breiten medizinischen Angebots für die Bevölkerung und möchte seine Erfahrungen sowohl an junge Ärzte als auch an Patienten weitergeben.

Erfahrener Mediziner stärkt medizinische Versorgung

Sliwa leitet seit Juni 2023 die Abteilung für Innere Medizin und Hämato-Onkologie am Standort Leoben. Mit seiner Expertise und seiner Mitgliedschaft in nationalen und internationalen Fachgremien stärkt er die Position des LKH Hochsteiermark als wichtige Anlaufstelle für die gesamte Obersteiermark in diesem medizinischen Bereich.

