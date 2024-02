Schließungen drohten: Wie „Lucky Car“ 270 Arbeitsplätze rettete

Der Rückzug der Kfz-Werkstatt- und -Fachhandelskette ATU mit Sitz im deutschen Weiden in der Oberpfalz vom österreichischen Markt stand nach den zuletzt aufgetretenen finanziellen Schwierigkeiten schon länger fest. Nun konnte die Übernahme der heimischen Standorte durch das österreichische Unternehmen Lucky Car fixiert werden.

270 Arbeitsplätze gerettet

Die Übernahme rettet über 270 gefährdete Arbeitsplätze an 24 Standorten in acht Bundesländern (Burgenland hatte keinen ATU-Standort). Ein weiterer Standort – jener im oberösterreichischen Leonding – wurde vor der Übernahme bereits von ATU aufgelassen.

Nahtlose Weiterführung

„Der Werkstättenbetrieb wird nahtlos weitergeführt mit den qualifizierten Fachkräften von ATU Österreich. Damit bleibt den bestehenden Kunden ein mitunter mühsamer Wechsel der Werkstatt erspart. Bis Ende des Sommers werden alle ATU-Standorte im Gelb von Lucky Car erstrahlen“, so Ostoja „Ossi“ Matic, Gründer und Eigentümer von Lucky Car

Mehr Werkstatt, weniger Verkaufsfläche

Um die neuen Standorte in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, hat Lucky Car auch schon ganz konkrete Pläne: „Wir werden die Verkaufsflächen stark reduzieren und den Fokus vollständig auf die Werkstatt-Dienstleistungen legen. Mit dem stetig wachsenden Onlinehandel, speziell bei Kfz-Teilen, ist das ein notwendiger Schritt.“ Zudem werden an sämtlichen Standorten, an denen es die Markt- und Rahmenbedingungen erlauben, künftig zusätzlich Lack- und Karosseriearbeiten angeboten – das Kerngeschäft von Lucky Car.

70 weitere Standorte

Lucky Car eröffnete 2008 seine erste Werkstatt in Brunn am Gebirge, direkt vor den Toren Wiens. Durch einen Mix aus Franchise- und Eigenstandorten konnte das Werkstattnetz in den letzten 15 Jahren auf 44 Standorte in ganz Österreich und zwei weitere in der Schweiz ausgeweitet werden. Durch die Übernahme der ATU-Werkstätten vergrößert sich Lucky Car nun auf rund 70 Standorte.