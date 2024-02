UniCredit-Aus in Wien: 200 Mitarbeiter stehen vor dem Nichts

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 14:50 / ©KK

Alles neu im UniCredit-Konzern. Die IT Abteilung mit Sitz in Wien wird bis Jahresende geschlossen. Rund 280 Mitarbeiter werden nun gekündigt. Die Mitarbeiter wurden bereits darüber informiert. Medienberichten zufolge stehen 200 davon vor der Kündigung, 80 kommen zurück in die Zentrale bzw. Filialen.

Alter der Mitarbeiter bereitet Sorgen

Die UniCredit Services GmbH war bislang für IT-Leistungen der Bank Austria zuständig. Die Abteilung wird nun in andere Länder verlegt. Einigen Mitarbeitern wurde angeboten, nach Italien und Rumänien zu übersiedeln. Aktuell wird an einem Sozialplan zwischen Management und Betriebsrat gearbeitet. Das Alter einiger Mitarbeiter bereitet jedoch Sorgen. Die Mehrheit der betroffenen Angestellten ist über 55 Jahre alt und kaum bis wenig bereit in nach Italien auszuwandern.

