Bankomat gesprengt: Täterbande wird jetzt international gesucht

Veröffentlicht am 1. Februar 2024, 15:34 / ©screenshot "google street view"

Vermutlich drei maskierte Täter begaben sich gegen 3.30 Uhr in das Foyer der Bank an der Straße Leutenhofen. Dort sprengten sie ein Geldausgabegerät und flüchteten anschließend in Richtung Deutschland. Eine länderübergreifende Fahndung der Polizei läuft.

Ohne Beute geflüchtet

Im Gebäude der Bank befinden sich zwei Wohnungen. Die Bewohner wurden evakuiert und kamen bei Verwandten unter. Es wurde niemand verletzt. Derzeit ist der Tatort großräumig abgesperrt. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben nun, dass die Täter kein Bargeld erbeutet haben. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Vorarlberg sicherte die Spuren am Vorfallsort. Die Auswertung der Beweismittel dauert derzeit noch an. Auch die Bilder der Videoüberwachung werden aktuell noch ausgewertet. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg geführt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 15:40 Uhr aktualisiert