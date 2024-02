„Zeit für neue Träume“: Nimmerland Eltern-Kind-Cafè sucht Nachfolger

„Wie einige von euch vielleicht schon gehört haben, sind wir auf der Suche nach einem Nachfolger für unser geliebtes Nimmerland. Ja, es stimmt – und wir möchten euch heute die ganze Geschichte dahinter erzählen“, beginnen die Nimmerland-Betreiberinnen Martina Kohlberger und Natascha Strutz das emotionale Posting, mit dem sie vor wenigen Tagen verkündeten, dass sie das Lokal in Zukunft nicht mehr weiterführen werden. Im Jahr 2018 öffnete das besondere Cafè in der Heinrich-Harrer Straße seine Pforten. Nun suchen Martina und Natascha Nachfolger für ihr Herzensprojekt, doch dazu später mehr.

Die Reise ins Nimmerland endet

„Unsere Reise im Nimmerland war unglaublich, voller Lachen, Arbeit und unvergesslichen Momenten. Doch hinter den Kulissen haben wir auch mit unseren eigenen Herausforderungen gekämpft. Körperlich geht es uns nicht gut, und das Tempo, das wir die letzten Jahre angeschlagen haben, können wir nicht länger beibehalten“, erklären die Klagenfurterinnen weiter. Nun sei es Zeit für eine Veränderung. So wurde für Natascha zum einen der Wunsch immer größer, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Gleichzeitig hätten sich für die Unternehmerin auch neue berufliche Möglichkeiten ergeben. „Und Martina hat erkannt, dass es an der Zeit ist, Platz für neue Träume und eine eigene Familie zu machen“, heißt es weiter.

Nachfolger gesucht

Diese Entscheidung soll aber auf keinen Fall das Aus für das Nimmerland-Cafè bedeuten. Martina und Natascha sind derzeit nämlich auf der Suche nach Nachfolgern, die auch in Zukunft genauso viel Herzblut in das Projekt stecken wollen. „Wir suchen Nachfolger, die das Nimmerland mit derselben Leidenschaft und Herzlichkeit weiterführen, die es zu einem besonderen Ort für Familien gemacht haben“, erklärt das Unternehmerinnen-Duo. Finanziell stehe der Betrieb sehr gut da: „Wir möchten klarstellen: Wir sind nicht finanziell am Ende, noch leiden wir unter Konkurrenz. Ganz im Gegenteil, das Nimmerland blüht! Aber für uns persönlich ist es Zeit, neue Wege zu gehen.“ Wer ernsthaftes Interesse an der Übernahme des Cafés habe, solle sich per E-Mail melden. „Wir werden Ihnen daraufhin ein ausführliches Informationsblatt mit allen notwendigen Angaben und Details zukommen lassen“, erklären die beiden abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2024 um 21:12 Uhr aktualisiert