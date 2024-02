Abendlicher Einsatz: Feuer brach in Grazer Werkstatt aus

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 06:30 / ©Berufsfeuerwehr Graz

Kurz vor 19 Uhr trat Rauch aus der, aufgrund der Öffnungszeiten, bereits geschlossen KFZ-Werkstatt am Grieskai. Die Feuerwehr musste, um in die Werkstatt zu gelangen, ein Vorhängeschloss durchtrennen und ein Schiebetor öffnen. Im Inneren der Werkstatt standen ein Teil der Werkbank sowie diverses Werkzeug in Flammen. Ebenfalls wurde ein abgestellter Pkw beschädigt. Weitere Erhebungen zur Brandursachenermittlung sind notwendig. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.