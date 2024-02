Handy am Steuer: Mann flüchtet vor Polizeikontrolle und dreht durch

St. Veit an der Glan

Ein im Bezirk St. Veit lebender 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger lenkte am Freitagvormittag seinen Pkw auf der Völkermarkter Straße in St. Veit an der Glan stadteinwärts. Da er während der Fahrt mit dem Handy hantierte, wollte ihn eine Polizeistreife anhalten. Er versuchte sich der Anhaltung zu entziehen und setzte weitere Verwaltungsübertretungen.

24 Minuten lang festgenommen

Der 39-Jährige konnte schließlich im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan angehalten werden, wobei er sich den einschreitenden Beamten gegenüber trotz wiederholter Abmahnungen aggressiv verhielt. Er wurde um 9.12 Uhr vorläufig festgenommen und schließlich um 9.36 Uhr, nachdem er sein Verhalten wieder einstellte, freigelassen. Der 39-jährige besitzt keine Lenkberechtigungund wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der BH St. Veit angezeigt. Der Alkotest verlief negativ.

