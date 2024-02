Brandalarm bei Kärntnermilch: Zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 17:23 / ©Leser

Sirenenalarm über Spittal! Am Freitagnachmittag rückten mehrere Feuerwehren aus der Umgebung zu einem Brandeinsatz am Industriegelände der Kärntnermilch aus. Wie ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Spittal gegenüber 5 Minuten bestätigte, soll es bei einem Container in der Produktion zu einem Brand gekommen sein. Ersten Informationen zu Folge soll sich eine Neonlampe entzündet haben. Es bildete sich starker Rauch. Die Situation konnte aber von den Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Entwarnung! Brand unter Kontrolle

„Aus der Situation ist man gimpflich davon gekommen“, zeigt sich ein Feuerwehrmann erleichtert. Die Löscharbeiten seien bereits abgeschlossen. Aktuell seien die Einsatzkräfte noch mit Lüftungsabeiten beschäftigt, um alles rauchfrei zu machen. Entwarnung gibt auch Kärntnermilch Geschäftsführer Helmut Petschar auf Nachfrage von 5 Minuten: „Gott sei Dank, es ist alles unter Kontrolle. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle vor allem aber den Feuerwehren in und um Spittal an der Drau.“

