Schwangere Komplizin: Dealer (50) finanzierte sich mit Kokain sein Leben

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 18:04 / ©PIXABAY | STEVEPB

Im Oktober 2023 wurde in Tirol eine schwangere Frau mit über einem Kilogramm Kokain in ihrem Auto aus Italien kommend angehalten und festgenommen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass zumindest die Hälfte davon nach Steyr-Land zu einem 50-jährigen Serben geliefert werden sollte.

Schwangere Frau als Drogenkurier

Die hochschwangere Tirolerin fungierte als Geld- und Suchtgiftkurierin für einen im Ausland befindlichen Hintermann und holte dabei vorab mehrere Tausend Euro von dem oberösterreichischen Serben ab. Diese Lieferung konnte aber von der Polizei in Tirol gestoppt werden. Die Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich konnten den Mann Anfang Jänner 2024 in seinem neuwertigen Einfamilienhaus festnehmen. Dabei wurden weitere 500 Gramm Kokain in seinem Firmen-Lkw vorgefunden und sichergestellt. Im Wohnhaus konnten die Kriminalbeamten auch eine voll funktionsfähige Schusswaffe samt Munition vorfinden und sicherstellen.

Ins Ausland geschmuggelt

Der berufsmäßige Kraftfahrer nutzte seinen Lkw als „Bunker“ und lieferte während seiner Touren das Kokain aus. Der Beschuldigte zeigte sich zum Ankauf von 2,5 kg Kokain mit einem Straßenverkaufswert im sechsstelligen Euro-Bereich geständig. Dieses Kokain wurde Großteils aus dem Ausland geliefert. Offensichtlich finanzierte der Festgenommene seinen Neubau zumindest teilweise mit dem Kokainverkauf. Der Festgenommene befindet sich derzeit in der Justizanstalt Garsten und muss sich in Kürze vor dem Landesgericht Steyr verantworten.

