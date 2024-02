KTS-Jungköche verwöhnen Gäste am Villacher Wochenmarkt

Veröffentlicht am 2. Februar 2024, 20:44 / ©Stadt Villach

Diese sympathische Veranstaltung macht seit Jahren Appetit auf den Villacher Wochenmarkt und liegt voll im Zeitgeist der Nachhaltigkeit: Schüler:innen der Kärntner Tourismusschule kochen für die Villacher Marktbesucher:innen auf. „Und zwar mit hochwertigsten Produkten aus unserer Region“, kündigt Marktreferent Stadtrat Christian Pober an. „Wir geben damit einerseits den engagierten Jugendlichen, also den Touristiker:innen bzw. den Gastronom:innen von morgen die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. Andererseits ist das Kochen auch ein Erlebnis für die Kund:innen unseres Wochenmarktes und ein beliebter Frequenzbringer.“

Regionale Produkte im Fokus

Für die erforderlichen Lebensmittel bedienen sich die jungen Köch:innen an regionalen Zutaten aus dem saisonalen Warenkorb: „So bekommen sie ein gutes Gespür für Frische, heimische Vielfalt, Qualität und Nachhaltigkeit“, erklärt KTS-Direktorin Birgit Pipp. „Das ist für ihre Ausbildung sehr wichtig. Gerichte, die in die jeweilige Jahreszeit passen, hergestellt aus saisonalen Produkten, gehören auch zur Philosophie unserer Schule.“ Das gefällt auch Marktstadtrat Christian Pober und Marktvereinsobmann Gerfried Hopf: „Ehrlich erzeugte Produkte vor Ort zu kaufen, ist ein wichtiger Schritt zur Nachhaltigkeit und zur Stärkung der Region. Wir fördern das Interesse der jungen Menschen und unterstützen ihre Ausbildung gern.“ Die jungen Köchinnen und Köche geben gern Tipps und Rezepte an die Marktbesucherinnen und -besucher weiter. Direktorin Pipp: „Beide Speisen werden den Marktkund:innen sicher ausgezeichnet schmecken und liegen damit voll im Trend. Sie werden mit saisonalen, heimischen Produkten zubereitet und stehen somit auch für Nachhaltigkeit.“

Zwei Termine

Am 7. Februar kocht die Klasse 3AT2 Kaspressknödel mit Sauerkraut, eine köstliche Osttiroler Spezialität. Am 21. Februar serviert die Klasse 3AT1 Krautfleckerln. Für beiden Speisen haben die Schüler:innen Rezepte zum Mitnehmen bereit. Die Gerichte selbst kann man ebenfalls für den eigenen Mittagstisch nach Hause mitnehmen.

