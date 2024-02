Laute Hilfeschreie: 40-Jähriger unter Baum eingeklemmt

Veröffentlicht am 3. Februar 2024, 11:52 / ©5 Minuten

Am Samstag, dem 3. Feber, gegen 9.15 Uhr waren zwei Männer aus Spittal an der Drau, 26 und 40 Jahre alt, im Gemeindegebiet von Stall im Mölltal mit Forstarbeiten beschäftigt. Der 40-Jährige befand sich außerhalb der Sichtweite des anderen Arbeiters. Da kam es zu einem Unfall.

Laut geschrien

Als der 40-Jährige einen Baumstamm für den Abtransport herablassen wollte, wurde er im Bereich der Beine vom Baum getroffen und eingeklemmt. Er rief laut dem Jüngeren zu, so bemerkte der 26-Jährige erst den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das BKH Lienz gebracht.