Eislaufen am Längsee: Ein Wintervergnügen für alle!

Der Längsee bietet eine Bühne für fröhliches Wintervergnügen. Die klare Luft und das glitzernde Eis laden dazu ein, die Kälte mit einer sportlichen Note zu genießen. Die Öffnungszeiten von 8 bis 17 Uhr ermöglichen es sowohl Frühaufstehern als auch Nachmittagsausflüglern, das winterliche Ambiente in vollen Zügen zu erleben.

Gefrorenes Paradies

Für Familien und alle, die das Knirschen des Eises unter den Kufen lieben, ist dies die perfekte Gelegenheit, um die freundlichen Temperaturen mit einer Portion Spaß zu verbinden. Also, schnapp dir deine Schlittschuhe, zieh dich warm an und tauche ein in die tolle Atmosphäre des Eislaufens am Längsee.