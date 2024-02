Richard Lugner wird Ehrenmitglied der Villacher Faschingsgilde

Villach, bekannt für seine lebendige Faschingstradition, hat ein neues Mitglied in den Reihen der Faschingsgilde: Richard Lugner. In einer feierlichen Zeremonie wurde der österreichische Bauunternehmer und Wiener Society-Liebling zum Ehrenmitglied der Villacher Faschingsgilde ernannt. Die Verleihung fand im Rahmen des traditionellen Faschingstreibens in Villach statt. Mit einem breiten Grinsen hält Richard Lugner die Urkunde als frisch ernanntes Ehrenmitglied in der Hand.

